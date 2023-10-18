Привели спустя сутки: ребенок попал в больницу с ожогами после приема ванны

В Санкт-Петербурге пятилетний ребенок получил ожоги, когда принимал ванну. Мальчика доставили в медучреждение спустя сутки. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, еще 18 октября ребенок обжегся горячей водой во время приема ванны. Он по неосторожности обжег ноги. Информации о том, были ли в этот момент рядом взрослые, нет.

Отмечается, что мальчика госпитализировали только спустя сутки после случившегося. Ему диагностировали термический ожог обеих стоп. Пострадавшему оказали необходимую помощь и отпустили.

После инцидента правоохранители начали проверку.

Похожий случай тоже произошел в Санкт-Петербурге. Там годовалый ребенок опрокинул кружку, в которую налили кипяток. Мальчика доставили в реанимацию. У мальчика обнаружили 15% ожогов тела. Пострадали подбородок, предплечье и бедра.

Ранее мы писали о том, как в Москве внук заменил 100 тысяч рублей из заначки дедушки фальшивыми купюрами.