В Москве внук заменил 100 тысяч рублей из заначки дедушки фальшивыми купюрами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пожилой мужчина хранил в кошельке 100 тысяч рублей, но неожиданно попал в больницу. Его жена захотела взять из заначки часть суммы, а потом решила скрыть «преступление» и попросила 17-летнего внука купить фальшивые деньги. Мальчик выполнил задание бабушки, после чего женщина заменила 10 тысяч рублей билетами из банка приколов.

Спустя некоторое время, когда внук снова приехал навестить родных, пенсионерка обнаружила, что все деньги из заначки мужа ненастоящие. Кажется, подросток взял оплату за свою услугу и заменил все купюры в кошельке дедушки фальшивыми.

Пожилая женщина обратилась за помощью к стражам правопорядка. Теперь в этой ситуации разбирается Следственный комитет.

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