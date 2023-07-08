В Коломне женщина получила ожоги ног в результате удара молнии в электросамокат

7 июля после мощного циклона в Подмосковье женщина, пострадавшая от удара молнии в Коломне, получила ожоги стоп первой степени.

Об этом сообщают «Известия».

Происходящее попало на видео. На кадрах видно, как мужчина на руках несет женщину. 43-летняя Елена получила ожог из-за удара молнии на Вокзальной улице. Она ближе всех находилась к электросамокату, который и притянул разряд. Остальные прохожие чудом спаслись. В настоящее время она в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в Коломенскую областную больницу.

Ранее в этот день в Коломне во время грозы молния ударила в дерево, неподалеку от которого стояли люди. Момент удара также зафиксирован на видео. В результате осадков десятки автомобилей в городе оказались затоплены.

По данным пресс-службы МЧС, непогода продлится в регионе до полудня. Синоптики сообщили, что в столицу пришел холодный атмосферный фронт и дожди продолжатся до середины следующей недели.

Ранее мы писали, что в селе Воронежской области молния убила 36-летнюю женщину и ранила троих человек: двух детей 2017 и 2022 годов рождения и 29-летнюю женщину. Все они отправились на прогулку к роднику.