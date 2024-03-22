Мужчина шесть лет насиловал глухонемых падчериц и получил срок

В Астрахани 39-летний мужчина шесть лет насиловал глухонемых падчериц. Суд вынес ему приговор и дал 20 лет заключения. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, житель совершал насильственные действия в отношении глухонемых девочек 2011 и 2013 года рождения на протяжении долгого времени. Известно, что это был период с 2017 по февраль 2023 года. Преступления были совершены не только в Астрахани, но и в Тамбове. Там жили его родственники.

Отмечается, что в полицию обратилась мать девочек, когда узнала о случившемся. Мужчину задержали. В итоге суд признал его виновным и озвучил количество эпизодов – их было 103. Его приговорили к 20 годам заключения, которые он проведет в колонии строгого режима.

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