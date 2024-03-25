Россиянка жестоко избила 11-летнюю дочь из-за грязной посуды

Жительница Волгоградской области избила свою 11-летнюю дочь из-за плохо вымытой посуды. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, жительница села Черебаево Волгоградской области в течение нескольких месяцев систематически избивала свою 11-летнюю дочь руками и ногами. 12 марта россиянка несколько раз ударила девочку по голове, после чего взяла ее за волосы и швырнула об стену. Поводом для неадекватного поведения матери, как уточнили в СК, стал неподобающий подход дочери к мытью посуды.

В итоге девочка получила рану в области правового предплечья, вследствие чего ее доставили в больницу, где медики установили факт применения насилия в отношении нее.

Против матери ребенка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Сейчас следователи выясняют детали случившегося, а органы опеки рассматривают вопрос изъятия потерпевшей девочки из семьи.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае девушек-подростков избили из-за коротких стрижек.