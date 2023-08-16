Пригласил на свидание в лес: преподавателя МИФИ задержали за педофилию

Преподавателя одного из подразделений МИФИ подозревают в растлении 15-летнего мальчика. Мужчину уже задержали. Об этом сообщает mk.ru.

15 августа в отдел полиции Подольска пришел 15-летний подросток. Он рассказал стражам правопорядка, что в мае в соцсетях познакомился с мужчиной, с которым они договорились встретиться. В день прогулки новый знакомый мальчика предложил ему пойти в лесопарк и заняться сексом.

Подозреваемым в педофилии оказался 39-летний преподаватель одного из образовательных учреждений МИФИ. Сейчас по данному факту проводят проверку.

Похожий случай произошел в Ижевске. 15-летняя школьница пришла в гости к 34-летнему мужчине, однако потом он начал приставать к девушке. Несовершеннолетняя сбежала от насильника через окно.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге семилетняя девочка пострадала в результате нападения енота в контактном зоопарке. Зверек вцепился в ухо ребенку и прокусил хрящ. Девочке уже оказали необходимую медицинскую помощь, однако теперь ей потребуется реабилитация. Дело в том, что прокушенный животным хрящ долго заживает и даже может загноиться.