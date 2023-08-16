Заживает долго и может загноиться: енот прокусил ушной хрящ семилетней девочке в контактном зоопарке

Юная жительница Северной столицы пострадала в результате нападения енота в контактном зоопарке. Зверек вцепился в ухо семилетнему ребенку и прокусил хрящ. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь, но также ей потребуется реабилитация, пишет Фонтанка.

Нападение на несовершеннолетнюю произошло в зверинце в Спасском переулке. Оттуда школьница попала на карете скорой помощи в детскую больницу имени Раухфуса. Медики, осмотревшие юную пациентку, зафиксировали у нее рану левой ушной раковины. Пострадавшей девочке оказали всю необходимую помощь, после чего ее отпустили домой. Но на этом история не заканчивается, ведь ребенку еще предстоит реабилитация.

Мама школьницы в беседе с журналистами заявила, что прокушенный енотом ушной хрящ долго заживает и может загноиться. Петербурженка не намерена мириться со случившимся и уже обратилась за помощью в полицию. Правоохранители отреагировали на случай в контактном зоопарке и организовали проверку.

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