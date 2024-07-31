Приехавший травить тараканов дезинфектор изнасиловал 50-летнюю женщину

Женщина обвинила вызванного на дом дезинфектора в изнасиловании. 50-летняя жительница Москвы рассказала о нападении 29-летнего мужчины своему супругу, а тот обратился к полицейским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, инцидент произошел в столичном районе Текстильщики. Жительница дома в 1-м Саратовском проезде рассказала, что вызвала сотрудника службы дезинфекции, чтобы он избавил их от тараканов в квартире. На вызов приехал 29-летний мужчина, который в процессе работы заинтересовался 50-летней хозяйкой и напал на нее, изнасиловав.

Женщина рассказала о случившемся мужу, который вернулся домой. А он решил обратиться за помощью к правоохранителям. Полицейские задержали дезинфектора, сейчас он дает показания. Проводится проверка и выясняются подробности инцидента.

Ранее мы писали о том, что певица Лариса Долина рассказала о попытках изнасилования. Это произошло, когда артистка работала в ресторане.

Также стало известно о том, что в Казахстане мужчина похитил и изнасиловал отказавшуюся выйти за него девушку. Активистка рассказала, что родственники казашки дали добро на похищение невесты. Заступились за нее лишь подруги, которые отметили, что полиция отказывалась браться за дело, поскольку в семье все решают родители.