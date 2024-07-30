«Начала громко кричать»: Лариса Долина рассказала о попытках изнасилования

Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, как на нее несколько раз совершали нападения. Об этом она заявила в интервью Татарке FM, опубликованном на YouTube.

По словам исполнительницы, впервые на нее напали, когда она работала в ресторане. Певица призналась, что уже тогда переживала за свою безопасность и просила коллег проводить ее до дома, однако те отвечали отказом. Знаменитость отметила, что однажды после работы ее едва не изнасиловали.

«Они (коллеги) говорили: «Лар, ты живешь в одном квартале здесь. Тебя здесь все знают». Я говорю: «Да неужели?» И между первым и вторым этажом он (напавший) меня схватил и начал с меня сдирать одежду», — поделилась Долина.

Исполнительница уточнила, что спугнула злоумышленника благодаря своему громкому голосу и крику. Народная артистка РФ не стала раскрывать, когда именно произошло второе нападение, однако подчеркнула, что неизвестный приставил ей нож к горлу.

«Здесь я начала кричать очень-очень громко. Сразу везде открылись двери. Убежала. Ну, мой голос меня спас. И во втором случае меня спас», — добавила она.

Ранее Долина призналась, что из-за санкций не может попасть на дачу в Юрмале.