Девушку похитили и изнасиловали за отказ выйти замуж

В Казахстане в городе Чимкенте мужчина подозревается в похищении и изнасиловании девушки. Об этом пишет издание OTYRAR со ссылкой на пресс-службу местного департамента полиции.

Перед этим 20-летняя девушка отказалась выходить замуж за своего похитителя.

«Сообщаем, что все причастные к данному факту лица доставлены в полицию. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в полиции.

Вдобавок о похищении в своем Telegram-канале сообщила глава фонда «НеМолчи.kz», общественница Дина Тансари. Женщина рассказала, что родственники казашки дали добро на похищение невесты. Заступились за нее лишь подруги, которые отметили, что полиция отказывалась браться за дело, поскольку в семье все решают родители.

«Когда девушки приехали в полицию, там уже были все участники похищения. И полиция буквально убегала от девушек, ссылаясь на то, что ее родители должны решать. Нет, ни родители, никто не может решать за девушку, за кого выходить замуж, это похищение человека!», - выразила недовольство Тансари.

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