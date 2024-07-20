Придавило креслом: мальчик-сирота умер в детском доме под Тверью

В Тверской области 10-летний воспитанник детского дома-интерната погиб после опрокидывания на него кресла. Подробности сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

20 июля ребенок находился на веранде во время прогулки и опрокинул на себя трехсекционное кресло. Мальчик скончался до приезда бригады скорой помощи от удара в грудную клетку.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи районного следственного отдела. Для оказания помощи на место выехал криминалист отдела криминалистики следственного управления», — сообщает пресс-служба ведомства.

В ближайшее время следователи планируют возбудить уголовное дело по факту случившегося.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

До этого московские спасатели пришли на помощь детям, оставленным дома родителями. Мать мальчика и девочки ушла в неизвестном направлении утром, а несовершеннолетние, почувствовав голод, стали кричать об этом из окна.

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