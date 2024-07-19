На Украине воспитательница вымыла 5-летнему ребенку рот мылом за русскую речь

В детском саду на Украине воспитательница вымыла ребенку рот мылом за русскую речь. Об этом сообщила мать мальчика.

Подробности узнал aif.ru.

По информации источника, инцидент произошел в Виннице. Воспитательница решила проучить 5-летнего ребенка, услышав, что тот говорит на русском языке.

Видео инцидента распространилось по украинским соцсетям. Мать мальчика рассказала, что у ребенка развился аллергический стоматит.

Ранее сообщалось, что в Тыве воспитательница заразила девять детей туберкулезом. 30-летняя сотрудница скрыла заболевание, так как не хотела оказаться уволенной.

В результате заразились малыши из ясельной группы. В отношении воспитательницы возбудили уголовное дело.