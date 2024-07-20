Мама ушла утром: голод загнал одиноких детей на край окна в поисках куска хлеба и помощи

Московские спасатели пришли на помощь детям, оставленным дома родителями. Мать мальчика и девочки ушла в неизвестном направлении утром, а несовершеннолетние, почувствовав голод, стали кричать об этом из окна, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Маленьких брата и сестру заметили на Святоозерской улице. На вид детям было от 3 до 5 лет. Они забрались на окно и кричали прохожим, что хотят есть.

Взрослые, привлеченные мольбами детей, спросили у них, куда ушла мама. Мальчик и девочка ответили на это лишь то, что она пропала утром, а они очень сильно проголодались.

Через некоторое время по адресу прибыли сотрудники спасательного ведомства. Они вскрыли дверь в квартиру, взрослых там не оказалось. Дальнейшая судьба детей пока не известна.

Ранее актриса Екатерина Волкова объяснила, почему ушла из дома и оставила своих детей. Это необходимо, по ее словам, для развития самостоятельности.