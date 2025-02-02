Придавила насмерть: российский школьник погиб под обломками кирпичной печи

В Забайкальском крае 10-летний мальчик погиб в заброшенном бараке. На ребенка обрушилась часть кирпичной печи.

В СУ СК РФ по региону пояснили, что инцидент произошел в городе Шилке. Школьника придавило фрагментами обрушившейся кирпичной печи, расположенной на территории частично разобранного аварийного дома.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Правоохранители работают на месте происшествия — проводят осмотр, допрашивают очевидцев и работают с родителями погибшего. Устанавливается принадлежность территории, на которой находится аварийный дом.

Ранее в челябинской многоэтажке стенка лифта упала на ребенка и маму. Женщина с дочкой, как обычно, ехала в лифте, но во время движения кабина начала буквально разваливаться.

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