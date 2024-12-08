«Придавила моего ребенка»: стенка лифта рухнула на маму и дочку в российском городе

В одной из многоэтажек Челябинска кабина лифта начала разваливаться, когда внутри были мама с восьмилетней дочкой. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Пострадавшая семья живет в доме № 32 на улице Руставели. Женщина с дочкой, как обычно, ехала в лифте, но во время движения кабина начала буквально разваливаться.

«На ходу отпала стенка лифта и придавила моего ребенка. Жену ударила железка, упавшая сверху, благо по руке, а не голове», — рассказал глава семьи Станислав в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина отметил, что лифты в 16-этажном доме нужно было заменить еще в апреле 2024 года. Но они продолжают работать и ломаться с завидной регулярностью. Челябинец недоумевает, что для согласования документов на их замену видимо нужно, чтобы лифт упал.

Случившимся заинтересовались в региональном следкоме. Правоохранители проведут проверку по факту происшествия. Следователи планируют изучить техническую документацию по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования.

Помимо этого, организовала проверку прокуратура Ленинского района Челябинска.

Ранее в торговом центре Москвы упал лифт. В результате ЧП пострадали три человека.