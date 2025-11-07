Причиной падения вертолета в Дагестане стало возгорание двигателя во время полета

Стала известная причина крушения вертолета Ка-226 в Дагестане. В экстренных службах объяснили, что во время полета у воздушного судна загорелся двигатель. Об этом сообщает Пятый канал.

Кроме того, по словам одного из очевидцев авиакатастрофы, вертолет потерял управление после того, как задел крылом пирс. После этого борт начал кружиться в воздухе, затем упал на землю и загорелся.

До этого в числе версий крушения рассматривались ошибка пилотирования и техническая неисправность. Также сообщается, что специалисты обнаружили на месте катастрофы оба «черных ящика». Бортовые самописцы находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Кроме того, как сообщается Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, сам вертолет принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу. На борту находились рабочие, которые летели в Избербаш.

Один из трех пострадавших находится в крайне тяжялом состоянии. Еще двоих госпитализируют в Ожоговый центр Республиканкой клинической больницы.

Ранее говорилось, что направляющийся в Избербаш вертолет упал на частный дом, в котором на тот момент никого не было. На борту находилось семь человек.

