Выжил только один внук: кандидат в губернаторы потерял всю семью в авиакатастрофе

Кандидат на пост губернатора от Республиканской партии штата Иллинойс Даррен Бейли сообщил о гибели сына, невестки и двух внуков в авиакатастрофе. Близкие политика находились в вертолете, потерпевшем крушение.

О трагедии сообщается на странице Бейли в соцсети X. Вертолет разбился 22 октября в штате Монтана. В результате авиакатастрофы погиб сын политика Закари, невестка Келси, 12-летняя внучка Вада Роуз и 7-летний внук Самуэль. Остался в живых 10-летний внук Финн, которого не было на борту.

«Даррен и Синди убиты горем из-за этой невообразимой утраты. Они находят утешение в вере, семье и молитвах многих людей, которые любят и заботятся о них», — указано в сообщении.

По данным Daily Mail, Закари пригласили в Монтану на сельскохозяйственную работу. Мужчина решил взять семью с собой на экскурсию. Его сын Финн находился во втором вертолете — неизвестно, видел ли он, как разбились близкие.

Известно, что сын Бейли управлял вертолетом — он был опытным пилотом. Однако против Закари неоднократно возбуждали дела, связанные с вождением автомобиля: превышение скорости, визг покрышек и т. д. В большинстве инцидентов Бейли-младший признал себя виновным.

Республиканская партия Иллинойса выразила соболезнования политику.

