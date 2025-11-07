В Дагестане вертолет с пассажирами упал на жилой дом, четыре человека погибли

В Дагестане вертолет с пассажирами упал на частный жилой дом. В момент происшествия в нем не было людей.

Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Вертолет Ка-226 упал в районе поселка Ачи-Су. Он выполнял рейс в сторону Избербаша. Вертолет задымился в воздухе, а спустя время упал на коттедж.

Как сообщает Telegram-канал 112, дом не был достроен – в нем никого не было. Коттедж частично разрушен.

На борту находились семь человек, четверо скончались. Состояние одного крайне тяжелое.

По данным оперативных служб, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

