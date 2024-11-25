Причиной авиакатастрофы в Вильнюсе мог стать взрыв груза, на борту перевозили аккумуляторы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, перед паданием самолета очевидцы заметили яркую вспышку в небе.

Также Mash пишет, что в результате крушения погиб один из пилотов, двоих пострадавших доставили в больницу. Жильцы дома, на который упал самолет, не пострадали.

31-летний боинг принадлежал испанской компании. Он должен был совершить посадку в Вильнюсе, но не долетел до аэропорта всего пару километров.

Подробности авиакатастрофы читайте здесь.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Турции российский самолет совершил жесткую посадку.