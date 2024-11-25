В Вильнюсе грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом и загорелся. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, судно разбилось на подлете к международному аэропорту. Отмечается, что на борту были два пилота и два сотрудника компании, одного из командиров экипажа удалось спасти. Информации про остальных потерпевших пока нет. Также не уточняется, были ли люди в доме на момент крушения. На данный момент на месте происшествия работают пожарные.

Самолет летел в Вильнюс из Лейпцига.

«Самолет упал на двухэтажный жилой дом. Согласно предварительной информации, на борту были два пилота и два сотрудника компании», — пишет источник.

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