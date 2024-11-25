«Все в дыму. Я задыхаюсь»: пассажиры рассказали о первых минутах посадки самолета Сочи-Анталья

24 ноября в аэропорту Антальи совершил жесткую посадку самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», летевший из Сочи. У воздушного судна загорелся двигатель — 89 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы.

По предварительным данным, пожар начался вскоре после остановки самолета: люди в салоне сообщили о жестком ударе, после они почувствовали запах дыма. Пилоты сразу позвонили в службу экстренной помощи. Турецкие спасатели подогнали к борту надувные трапы, и люди выбрались по ним из охваченного огнем воздушного судна.

В результате ЧП никто не пострадал, однако люди, летевшие из Сочи в Анталью, сильно перепугались и пожаловались на отсутствие медицинской помощи.

«Как будто бы ничего не случилось… А между у многих появился кашель, при спуске с трапа получили некоторые получили ушибы»; «Нечем дышать. Все в дыму. Я задыхаюсь», — цитирует пассажиров рейса Kp.ru.

Султан Султанов, который находился на борту самолета, помогал пассажирам эвакуироваться из охваченного пламенем воздушного судна. Он рассказал РЕН ТВ, что сидел спереди и открыл дверь, чтобы остальные могли выйти.

Пассажиры рейса Сочи-Анталья подготовили иск к авиакомпании. Они требуют полного возмещения морального и материального ущерба из-за жесткой посадки.

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