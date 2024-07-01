Преступники сломали ребра похищенному в Москве итальянскому бизнесмену Гуидотти

Преступники сломали ребра похищенному в Москве итальянскому бизнесмену. Несколько дней назад Стефано Гуидотти насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Мужчину удалось найти, но он получил травмы. При этом он отказался от госпитализации. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, пленнику надели мешок на голову и увезли на машине в частный дом в Брянске. Это сделали четверо человек. Помощница бизнесмена почувствовала неладное, когда он не появился в медицинской клинике и обратилась к правоохранителям. По камерам видеонаблюдения удалось выследить автомобиль и найти преступников – это были трое уроженцев Дагестана и один житель Узбекистана.

Отмечается, что Стефано сломали ребра, но он отказался лечь в больницу. Также выяснилось, что похитители действовали «по заказу».

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова рассказала, что недавно у бизнесмена был конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности. В этом деле разбираются следователи.

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