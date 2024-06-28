Вдову миллиардера Виктора Белоусова задержали по делу о пожаре во Фрязино

Вдову миллиардера Виктора Белоусова задержали по делу о пожаре в подмосковном Фрязино. Огонь вспыхнул в НИИ «Платан». Погибли 6 человек. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, женщину задержали в рамках уголовного дела по статье 238 часть 3 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». Белоусова была владелицей здания с 2013 года. Оно перешло к ней в собственность после смерти супруга.

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий рассказала, что Белоусова написала явку с повинной.

Отметим, что, по версии следствия, задержанная была в сговоре с заместителем генерального директора фирмы «Исприн» и со своим новым мужем. Оба мужчины на данный момент арестованы. Предположительно, они сдавали помещения в аренду и при этом не контролировали состояние проводки и соблюдение техники безопасности.

Ранее мужа Елены Блиновской Алексея объявили в розыск. Он не выходил на связь с сослуживцами на протяжении двух недель.