Преследовал велосипедист: новые подробности гибели школьницы из Каменска-Уральского

Пропавшую школьницу из Каменска-Уральского перед гибелью преследовал велосипедист. Об этом стало известно после публикации записи с камер видеонаблюдения. Напомним, что все произошло в ночь на 9 августа. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, на кадрах видно, как долгое время за 16-летней девушкой ехал велосипедист. Она возвращалась по дороге с электрички домой из Екатеринбурга, но до квартиры так и не дошла. Ее тело было обнаружено в лесополосе в Каменске-Уральском.

Отмечается, что следов насильственной смерти или суицида не было. Фигурирует версия об отравлении наркотическим веществом.

На данный момент полицейские ищут велосипедиста, который может быть единственным возможным свидетелем произошедшего.

Ранее мы писали о том, как перед смертью 16-летняя свердловчанка просила не убивать и не насиловать ее. В группе во «ВКонтакте» опубликовали пост подростка, посвященный местным жителям. Школьница рассказывала, что будет поздно возвращаться домой пешком. При этом она уточняла, что будет одна, именно поэтому просила ее не трогать по пути.

Еще одна жуткая история произошла в Челябинске. Там всплыли новые детали дела о похищении девушки маньяком. Мужчина продержал жертву в своем доме целых 14 лет!