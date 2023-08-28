«Их дом был буквально на соседней улице»: новые детали дела о похищении девушки челябинским маньяком

Появились новые подробности о жизни жертвы маньяка из Челябинска. Месяц назад женщина сбежала из плена, в котором провела 14 лет, и рассказала свою историю. Ее похитили еще в 19 лет с автовокзала и продержали в сексуальном рабстве. Спастись же ей удалось благодаря утраченной бдительности мужчины и открытой входной двери.

После освобождения женщину отправили на реабилитацию, а россиянина, подозреваемого в похищении и убийстве другой пленницы, отправили в Москву на психиатрическую экспертизу. Сама пострадавшая пока никак не комментирует произошедшее, но подробности все равно продолжают появляться благодаря источникам. Так, стало известно, что жертва челябинского маньяка все детство провела рядом с домом, который стал для нее тюрьмой на 14 лет.

Оказалось, что в поселке Смолино россиянка жила вместе с родителями до того, как попала в детский дом. «Их дом был буквально на соседней улице от Фестивальной», - рассказал информатор издания kp.ru. Предварительно, именно ностальгия и заставила девушку поверить неизвестному мужчине и поехать к нему домой.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина заживо сгорел в подъезде многоквартирного дома. По неподтвержденной информации, пожар начался из-за сигареты.