Преподавателя христианской школы обвинили в сексуальном насилии над одной из учениц

В США учительницу из христианской школы обвинили в сексуальном насилии над одной из учениц. Об этом пишет New York Post.

Сообщается, что 35-летний педагог как минимум один раз вступала в половой контакт с несовершеннолетней учащейся. Точный возраст девочки не уточняется.

Об этом узнали родители школьницы, которые тут же обратились в полицию. В результате женщину задержали и предъявили объявления. Как только об инциденте стало известно администрации учебного заведения, сотрудница христианской школы была уволена.

Американские правоохранители предполагают, что жертвами учительницы могли стать и другие ее воспитанники.

Ранее мы писали о том, что Черемушкинский суд Москвы вынес приговор мужчине, который на протяжении нескольких лет подвергал сексуальному насилию племянницу своей жены. Преступления начались, когда девочке было всего семь лет.

Также ранее сообщалось о том, как москвичка обратилась в полицию из-за действий психолога-экстрасенса, которого женщина обвинила в домогательствах.