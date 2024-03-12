Преподаватель колледжа остался без работы из-за одного фото: любитель кактусов

В Волгограде преподаватель колледжа лишился работы из-за фото кактуса в чате. Об этом сообщает РБК.

По данным источника, все произошло в колледже управления и новых технологий. Мужчина рассказал, что был вынужден уйти с работы по собственному желанию, так как его коллеги считали снимок кактуса в чате «шуткой ниже пояса».

В своем объяснении он уточнил, что записал видеоролик, в котором делится своим увлечением домашним цветоводством, а именно выращиванием кактусов. Педагог продемонстрировал свою коллекцию колючих растений и отметил, что 9 марта у него зацвели кактусы. Он поделился несколькими снимками в чате с коллегами. Форма одного из кактусов якобы смутила коллег-женщин.

В результате этого действия преподавателя исключили из всех рабочих онлайн-бесед, а затем пригласили на личную беседу из-за его предполагаемого размещения «неприличных материалов».

«Уволили меня за то, что я написал: «Смотрите, какая классная композиция», – отмечает в ролике педагог.

Представители Волгоградского колледжа управления и новых технологий отказались комментировать данную ситуацию. Известно, что мужчина работал в колледже на условиях совмещения, вел дисциплину «Программирование».

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