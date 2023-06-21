«Преподала уроки секса»: 30-летняя женщина совратила девятиклассника

В Воронежской области 30-летняя женщина совратила ученика девятого класса.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

«30-летняя из поселка Заболотовка 6 июня пригласила к себе в гости только что окончившего 9 класс мальчика. Женщина преподала подростку уроки секса», — сообщает информатор.

О случившемся узнали в правоохранительных органах. По факту инцидента начали проверку. В настоящий момент с женщины взяли подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что педофила из Петербурга, собиравшего порно видео с детьми, отправили в колонию строгого режима на 15 лет. Преступник продавал фото и видео из своего архива другим пользователям Интернета.

Также недавно выяснилось, что в Москве отец избил и изнасиловал маленькую дочь в гостях у друга. Дважды судимый за подобное преступление в настоящий момент находится под стражей.