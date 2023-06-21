Насиловал и продавал видео с детьми: педофила из Петербурга отправили за решетку на 15 лет

В Санкт-Петербурге суд вынес обвинительный приговор мужчине, который собрал порноархив со своими детьми. Педофила отправили на 15 лет в колонию строгого режима. За ним также будет присматривать врач-психиатр. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Источник утверждает, что процесс проходил в закрытом режиме. По его данным, мужчину обвиняли в насилии над собственными детьми, а также в изготовлении порнографии.

Подчеркивает, что преступник продавал фото и видео детей другим пользователям с помощью Интернета.

Суд, кроме назначенного срока, обязал мужчину выплатить каждому из пострадавших детей по 1,5 миллиона рублей в качестве морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти 14-летняя школьница переспала с двумя взрослыми братьями и сдала их полиции. По данным СМИ, сперва девочка вступила в половую связь с 24-летним местным жителем, а затем, через 6 месяцев, у школьницы произошел интим с его старшим братом.

Еще один случай произошел также в Ленобласти. Там задержали 40-летнего подозреваемого в изнасиловании 14-летней дочери друга. Приятели отдыхали на озере «Бурное» рядом с деревней Зайцево. Вместе с ними также была дочь-подросток одного из них. В какой-то момент времяпрепровождение компании вышло из-под контроля.