Предполагаемый соучастник теракта в «Крокусе» скрылся в подмосковном лесу

Возможный соучастник теракта в «Крокус Сити Холле» скрылся в подмосковном лесу. Речь идет о мужчине 47 лет.

Подробности приводит ИА Регнум.

Он скрылся от силовиков в районе поселка Мещерское. В Чехове ввели план «Сирена». Мужчина мог быть вооружен.

Как пишет Telegram-канал Baza, мужчину преследовали две машины силовиков. В районе автомойки мужчина сдал назад и выпрыгнул из машины, авто улетело в кювет, а подозреваемый убежал в сторону леса.

Источник отмечает, что он находился в автомобиле не один, была слышна перестрелка. На поимку беглеца вызвали всех сотрудников.

Ранее сообщалось, что террористы из «Крокуса» будут отбывать наказание в суровых условиях одной из семи колоний для пожизненно осужденных.

Вместе с тем художник Никас Сафронов высказывал мнение, что террористы долго не проживут.