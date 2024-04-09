Самая страшная тюрьма: где умрут террористы из «Крокуса»

Террористы, расстрелявшие зрителей в «Крокус Сити Холле», будут отбывать срок в одной из семи колоний для пожизненно осужденных. Их ждут жуткие условия.

Об этом сообщает сайт mk.ru, который узнал, как живется там террористам.

Так, в «Полярной сове» к таким осужденным относятся как к изгоям, пишет издание. Нередко террористы оказываются в камере с педофилами и маньяками. В этой колонии больше всего террористов – она находится в Ямало-Ненецком автономном округе, дорога занимает двое суток.

«Условия суровые: железная кровать, стол и тумбочка», - пишет сайт.

Камеры рассчитаны на двоих-четверых, а личные вещи иметь не разрешается.

«Самой страшной тюрьмой многие террористы считают «Черный дельфин», - указывает издание.

Колония находится в Оренбургской области. Сайт отмечает, что тут террористов «не жалеют», а атмосфера в учреждении «напряженная до предела». Осужденных наказывают за малейшие оплошности, и даже неосторожное движение могут принять за нарушение.

Среди других колоний, где содержатся террористы, называют «Мордовскую зону», «Белый лебедь», «Снежинку». Бывший арестант одной из них рассказал, что отношение к террористам «стабильно негативное» со стороны осужденных и сотрудников. На вопрос, как это проявляется, ответил: «Может, бьют чаще».

Ранее художник Никас Сафронов высказывал мнение, что террористы из «Крокуса» долго не проживут. Он назвал пожизненное заключение подходящим для преступников наказанием.