«Лучшее наказание»: Никас Сафронов заявил, что террористы из «Крокуса» долго не проживут

Художник Никас Сафронов заявил, что террористы, расстрелявшие зрителей в «Крокус Сити Холле», долго не проживут. При этом подходящим наказанием для них собеседник назвал пожизненное заключение.

Комментарий художника приводит сайт mk.ru.

Сафронов заявил, что не поддерживает призыв казнить террористов: он считает, что казнь - «это самое простое».

«Я уверен, что лучшее наказание – это наказание временем… Вероятно, поняв весь ужас произошедшего, они очень долго не проживут — совесть замучает», - сказал Сафронов и добавил, что лучше бы террористы «жили подольше и мучились».

Он считает пожизненный срок самым подходящим вариантом наказания в данном случае. Совершенный теракт Сафронов назвал «дичайшей жестокостью».

По мнению художника, преступление было совершено этими людьми «из-за потери основ». Поэтому, считает Сафронов, в странах бывшего СССР следует со школы рассказывать детям о братских народах. Тогда подобных преступлений не будет, заключил художник.

Ранее в НИИ Склифосовского рассказали о девушке из «Крокуса», которая приняла пулю за удар в спину.