Предполагаемый «кислотный маньяк» из подмосковного Монино работал педагогом в колледже

Полицейские задержали предполагаемого «кислотного маньяка» из Подмосковья. Им оказался 31-летний инженер и преподаватель. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Недавно стало известно, что в поселке Монино некий мужчина подходит к женщинам со спины и обливает их кислотой. Одной из пострадавших стала 16-летняя девушка. Преступник плеснул на нее жидкостью, когда та возвращалась домой. В результате у девушки остались ожоги на ногах.

Стражи правопорядка нашли предполагаемого злоумышленника. Местный житель работал преподавателем в колледже и всерьез увлекался химией, а недавно он выложил в социальных сетях «Притчу об отравленной воде». Правоохранители изъяли у мужчины пластиковую колбу с подозрительной жидкостью.

Отмечается, что предполагаемый маньяк живет один. Соседи не верят в то, что он мог обливать женщин кислотой, и описывают его как тихого и скромного человека.

Ранее мы писали, что 84-летняя жительница Орска попала в больницу после того, как пять часов простояла в ледяной воде. Медики диагностировали женщине сильное переохлаждение ног.