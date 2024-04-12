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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 12 апреля 2024, 20:27
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Диагностировали сильное переохлаждение ног: пожилая орчанка пять часов простояла в ледяной воде

В затопленном Орске пенсионерка пять часов простояла в ледяной воде .
Диагностировали сильное переохлаждение ног: пожилая орчанка пять часов простояла в ледяной воде

© Freepik

Сотрудники МЧС доставили в больницу 84-летнюю жительницу Орска, которая пять часов простояла в ледяной воде. Сейчас пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь, передает Telegram-канал RT на русском.

По данным СМИ, после затопления Орска пожилая женщина и ее сын долгое время не покидали дом, оказавшийся на пути стихии. Родственники думали, что вода не дойдет до их жилища, но, несмотря на отдаленный район, поток добрался и туда.

В итоге пенсионерка простояла в ледяной воде пять часов. Сотрудники МЧС спасли ее из затопленного дома и доставили в больницу. Там у орчанки диагностировали сильное переохлаждение ног. О сыне пожилой женщины ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что больше 30 собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбургской области. У них, по данным СМИ, не было шанса на спасение.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал RT на русском
Автор:Артем Хохлов
Теги:
обморожение
пенсионеры