Предложил 200 рублей: таксист из ЯНАО рассказал о домогательствах клиента

В городе Надым в Ямало-Ненецком автономном округе России таксист заявил о телефонном домогательстве со стороны клиента. Все произошло тогда, когда водитель получил заказ от клиента и направлялся к нему. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, пока таксист направлялся к месту, где находился клиент, ему на телефон начали поступать предложения эротического характера с номера заказчика. Он был в шоке и отказался. Водитель не видел того, кто заказал такси, но говорит, что это был мужчина.

«Отказался от заказа после получения сообщений, с предложениями мне оральных ласк», – поделился он.

По его словам, предложения заняться любовью поступали ему в мессенджере, по прибытию на адрес. За заказ ему была назначена оплата в двести рублей.

Ранее «Миссис Сибирь-2016» Виктория Головко рассказала о попытке изнасилования таксистом. Мужчина испугался очевидцев и не довел задуманное до конца.

Еще одна история случилась в Москве. Там таксист изнасиловал спящую клиентку и скрылся с места преступления. В октябре прошлого года в кабине автомобиля сексуальному насилию подверглась 32-летняя москвичка. Она села в такси в состоянии алкогольного опьянения и заснула. Водитель, припарковав машину у одного из домов на проспекте 60-летия Октября, пересел на заднее сидение и изнасиловал пассажирку.