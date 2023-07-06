«Миссис Сибирь-2016» Виктория Головко рассказала о попытке изнасилования таксистом

В Новосибирске таксист, попытавшийся изнасиловать финалистку конкурса «Миссис Сибирь-2016», Викторию Головко, испугался очевидцев и не довел задуманное до конца.

Об этом сообщает телеканал «360».

Все произошло после одного мероприятия, откуда девушке заказали такси домой. Муж посадил ее в машину. По дороге Виктория стала искать в сумке ключи, как вдруг на нее запрыгнул таксист, он порвал девушке платье. Пострадавшая отбивалась, и таксист, вероятно, испугавшись свидетелей, прекратил домогательства.

Позже появились записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что сзади ехала еще одна машина. Видимо, именно она и спугнула таксиста.

В настоящий момент проведены все необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование». 24-летний таксист был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Он заключен под стражу.

Ранее мы писали, что 40-летнего таксиста из Москвы обвинили в насилии над уснувшей 19-летней подвыпившей девушкой.