Пожилой тренер по лыжам надругался над школьницей во время спортивных сборов

В Иркутской области 64-летний тренер по лыжным гонкам надругался над 13-летней девочкой во время спортивных сборов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам матери потерпевшей, мужчина раздевал школьницу и совершал насильственные действия сексуального характера.

Следственный комитет уже возбудил против тренера уголовное дело по части 2 статьи 153 УК РФ «Развратные действия в отношении несовершеннолетнего».

На днях также стало известно, что 49-летний учитель физкультуры из Санкт-Петербурга устроил уроки секс-просвещения для 12-летнего школьника во время каникул. Месяц назад мальчик даже приходил домой к преподавателю, чтобы закрепить теорию на практике.

Ранее мы писали, что в Карелии рецидивисты убили собутыльницу. Чтобы избежать наказания за содеянное, они вырыли рядом с домом импровизированную могилу и спрятали тело под землей.