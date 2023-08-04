Рецидивисты-приятели избили до смерти женщину во время застолья и закопали труп у дома

Жительница Карелии погибла во время застолья с двумя знакомыми рецидивистами. Мужчина жестоко избили собутыльницу, после чего та скончалась. Тело женщины закопали рядом с домом, передает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Застолье, обернувшееся трагедией, проходило 3 августа в селе Деревянном. В какой-то момент 38-летний мужчина и его 34-летний приятель стали наносить удары в голову общей знакомой. Травмы, полученные женщиной, оказались смертельны. Она скончалась прямо в доме.

Мужчины с целью избежания наказания за совершенное преступление решили избавиться от трупа. В качестве укромного места был выбран участок, расположенный рядом с домом. Там убийцы вырыли импровизированную могилу и спрятали тело под землей.

Однако уже через некоторое время сообщники попали в руки к правоохранителям. Стражи порядка обнаружили труп погибшей женщины и задержали подозреваемых в ее убийстве мужчин. Во время выяснения деталей случившегося стало известно, что они уже были судимы.

Ранее в Ленобласти конфликт мужа и жены во время застолья закончился госпитализацией. У мужчины оказалось пробито легкое. Супругу утверждает, что глава семейства напоролся на вилы. Однако тот поделился другой версией, обвинив жену в нападении с ножом.