Учитель физкультуры из Петербурга устроил для 12-летнего мальчика практический урок секс-просвещения

В Санкт-Петербурге задержан учитель физкультуры одной из школ Фрунзенского района. Его подозревают в растлении 12-летнего мальчика. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По информации источника, 49-летний преподаватель, за которым числится немало заслуг в боевых искусствах, устроил уроки секс-просвещения для несовершеннолетнего школьника во время каникул. Месяц назад ребенок даже пришел домой к мужчине, где закрепил теоретические знания на практике.

О противозаконных действиях спортсмена вскоре стало известно сотрудникам правоохранительных органов. 2 августа подозреваемого задержали на двое суток. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Сахалине 74-летний пенсионер приставал на улице к школьникам с разговорами о сексе. Подростки засняли мужчину и его приставания на видео и опубликовали в Сети. Как сообщила одна из жительниц, знакомая с россиянином, он бывший военный и сейчас постоянно пьет. Также, по ее словам, он «много еще чего нехорошего сделал».