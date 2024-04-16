Избивала металлическим предметом: ранее судимая женщина истязала свою четырехлетнюю дочь
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В Дагестане сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая истязала свою четырехлетнюю дочь. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности и имеет одну судимость, передает СУ СК по Республике Дагестан.
Фигуранткой уголовного дела об истязании ребенка стала жительница Ленинского района Дагестана. По данным правоохранителей, 32-летняя женщина с января по март текущего года избивала малолетнюю дочь металлическим предметом.
В результате избиения девочка получила травмы. Здоровью ребенка был причинен легкий вред. По решению суда несовершеннолетнюю изъяли из семьи органы опеки.
Ранее сообщалось, что блогеру-сыроеду Максиму Лютому, заморившему голодом собственного новорожденного ребенка, вынесли приговор. Мужчина получил восемь лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.