Избивала металлическим предметом: ранее судимая женщина истязала свою четырехлетнюю дочь

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая истязала свою четырехлетнюю дочь. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности и имеет одну судимость, передает СУ СК по Республике Дагестан.

Фигуранткой уголовного дела об истязании ребенка стала жительница Ленинского района Дагестана. По данным правоохранителей, 32-летняя женщина с января по март текущего года избивала малолетнюю дочь металлическим предметом.

В результате избиения девочка получила травмы. Здоровью ребенка был причинен легкий вред. По решению суда несовершеннолетнюю изъяли из семьи органы опеки.

Ранее сообщалось, что блогеру-сыроеду Максиму Лютому, заморившему голодом собственного новорожденного ребенка, вынесли приговор. Мужчина получил восемь лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.