Пожилой отец расстрелял сыновей-бездельников на Урале

73-летний отец начал стрелять по сыновьям в Свердловской области. Ему надоело, что его взрослые дети не работают.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, инцидент произошел в селе Туринская Слобода. Старик разругался с сыновьями-иждивенцами — мужчине надоело, что они живут за его счет и не зарабатывают деньги. Разгневавшись, он взял ружье и выстрелил дважды младшему 46-летнему сыну в живот, а старшему, 51-летнему — в руку.

В итоге младший сын скончался на месте, старшего госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы. Полицейским мужчина заявил, что выстрелил в мужчин в «воспитательных» целях и не собирался их убивать.

Напомним, при стрельбе у ресторана Paulaner в Москве пострадали четыре человека. Прокуратура сообщила, что стрелка удалось задержать. Им оказался 37-летний мужчина. Отмечается, что выстрелы были сделаны из травматического оружия.

Ранее мы писали о том, что в Новой Москве супруги-пенсионеры открыли стрельбу по полицейским.