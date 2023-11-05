При стрельбе у ресторана Paulaner в Москве пострадали четыре человека, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, вечером 5 ноября в московском ресторане Paulaner, который расположен на Шлюзовой набережной произошла стрельба. Предварительно, пострадали четыре человека - два посетителя заведения (среди них сам стрелок) и два охранника.

Прокуратура сообщила, что стрелка удалось задержать. Им оказался 37-летний мужчина. Отмечается, что выстрелы были сделаны из травматического оружия.

«Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями», - пояснили в пресс-службе.

Как рассказали очевидцы произошедшего, мужчины начали ругаться из-за того, что они не смогли нормально разойтись в проходе. Когда мужчин положили на пол охранники, один из них достал пистолет и начал стрелять.

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