В Новой Москве пенсионеры возомнили себя героями боевика и открыли стрельбу

В городском округе Троицк пожилая пара устроила стрельбу из-за конфликта с соседкой. Одна из пуль попала в полицейского.

34-летняя жительница округа поругалась с 66-летней соседкой. Пенсионерка покрыла ее нецензурной бранью, угрожала, а после ушла в неизвестном направлении. Женщина в ответ на это решила вызвать полицию. Пока он общалась с сотрудниками, появилась разъяренная бабушка. Она успела выстрелить в воздух — после этого ее задержали и забрали оружие.

На помощь к пожилой даме пришел ее 68-летний супруг. Он заявил, что изъятый пистолет принадлежит ему. Затем он отошел в сторону, развернулся, вытащил из кармана другой пистолет и выстрелил по полицейскому. Правоохранитель не пострадал, так как был в бронежилете, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

У пожилого мужчины изъяли пистолет. Боевую парочку увезли в отделение полиции.

Ранее трое учеников частной школы обстреляли из пистолета 21-летнего мигранта. После нападения трех несовершеннолетних доставили в отделение для разбирательства.