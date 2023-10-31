В Новой Москве пенсионеры возомнили себя героями боевика и открыли стрельбу
В Новой Москве супруги-пенсионеры открыли стрельбу по полицейским.
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В городском округе Троицк пожилая пара устроила стрельбу из-за конфликта с соседкой. Одна из пуль попала в полицейского.
34-летняя жительница округа поругалась с 66-летней соседкой. Пенсионерка покрыла ее нецензурной бранью, угрожала, а после ушла в неизвестном направлении. Женщина в ответ на это решила вызвать полицию. Пока он общалась с сотрудниками, появилась разъяренная бабушка. Она успела выстрелить в воздух — после этого ее задержали и забрали оружие.
На помощь к пожилой даме пришел ее 68-летний супруг. Он заявил, что изъятый пистолет принадлежит ему. Затем он отошел в сторону, развернулся, вытащил из кармана другой пистолет и выстрелил по полицейскому. Правоохранитель не пострадал, так как был в бронежилете, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
У пожилого мужчины изъяли пистолет. Боевую парочку увезли в отделение полиции.
Ранее трое учеников частной школы обстреляли из пистолета 21-летнего мигранта. После нападения трех несовершеннолетних доставили в отделение для разбирательства.