Пожар унес 78 жизней: названы виновные в возгорании в турецком отеле

Пожар в турецком отеле Grand Kartal начался на кухне по вине поваров. Об этом сообщает зарубежное издание Sabah.

В Турции на горнолыжном курорте произошел пожар, в котором погибли 78 человек. Как выяснилось, возгорание могло начаться на кухне: повара включили гриль, чтобы приготовить еду для постояльцев. Однако во время готовки на оборудование попало горячее масло, после чего начался пожар.

Повара пытались потушить пламя с помощью воды, но огонь лишь усилился и начал распространяться по зданию. В результате пламя охватило дымоход и достигло крыши отеля.

Ранее сообщалось, что в Турции в пожаре погиб телеведущий и финансовый консультант Недим Туркмен. Также ушли из жизни его жена и дети. Подробности читайте в этой новости.

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