В Турции в пожаре погиб известный телеведущий вместе с женой и детьми. Об этом сообщает Газета.Ru.

В ночь на 21 января на горнолыжном курорте Карталкая в Турции произошел пожар — загорелся отель, в котором находилось 238 гостей. Сообщается, что жертвой пожара стал турецкий телеведущий и финансовый консультант Недим Туркмен. Вместе с ним погибли члены его семьи — жена и двое детей 22 и 18 лет.

Журналисты сообщали, что жертвами пожара стали 79 человек. Многие не смогли спастись так как в отеле не сработала пожарная сигнализация. Кроме того, спасатели добирались до отеля в горах более часа. Полицейские задержали 18 человек после возгорания — среди них владелец отеля и ряд чиновников.

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