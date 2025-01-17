Писатель Стивен Кинг призвал отменить премию «Оскар» из-за пожаров в США. Кинг написал про бойкот мероприятия в соцсети.

По мнению писателя, церемония вручения премии «Оскар» должна быть отменена из-за ситуации в Лос-Анджелесе. Он считает, что мероприятие невозможно, пока город в огне.

«В этом году я не буду голосовать на «Оскаре». Ее следует отменить. Никакого блеска, когда Лос-Анджелес в огне», — написал Стивен.

Пользователи Сети не согласились с мнением Кинга. Они отметили, что до мероприятия еще месяц и, вероятно, обстановка может измениться в лучшую сторону. Также фолловеры убеждены: церемония вручения наград станет «хорошим средством отвлечения и поднятия духа».

«Америке нужно хорошенько отвлечься от боли и страданий. Это шоу-бизнес, вы должны это знать. Шоу должно продолжаться», — написали подписчики.

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