Появились подробности состояния истощенного мальчика из Воронежа

В Воронеже в больницу поступил шестилетний мальчик с истощением. Как стало известно, он по-прежнему в среднетяжелом состоянии. Однако наблюдается положительная динамика. Об этом сообщает aif.ru.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения отметили, что на данный момент жизни ребенка ничего не угрожает. Врачи делают все возможное, чтобы ему помочь. Уже сейчас он постепенно идет на поправку.

Напомним, что, несмотря на шестилетний возраст, мальчик весит всего девять килограммов. Он не разговаривает, не реагирует на голос и держит все время руку во рту. Медики диагностировали у него белково-энергетическую недостаточность. Однако до сих пор неизвестно, почему малыш оказался в таком состоянии. В этом разбираются правоохранители.

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