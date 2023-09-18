«Было не так, что человек хочет убить себя»: как беременная оказалась под составом в метро

В Екатеринбурге беременная женщина упала на пути и оказалась под составом в метро. После случившегося ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, и сейчас врачи борются за ее жизнь. Пока до конца неизвестно, как именно произошло ЧП, но прояснить ситуацию удалось благодаря очевидцам. Они заявили, что жительница не пыталась покончить с собой. Об этом сообщает издания E1.ru.

По словам свидетелей, никто екатеринбурженку не толкал. Она упала сама. Причем она не выглядела так, будто ей требуется помощь. Как правило, когда людям плохо, они сползают вниз, женщина же наклонилась.

«Она в этот момент, когда подходил поезд, наклонилась. Может, что-то поднять или что-то поправить. Как будто она не рассчитала расстояние и ее задело составом. И это было не так, что человек хочет убить себя», - рассказал один из очевидцев событий.

Другой свидетель тоже подтвердил, что женщина упала сама. Он отметил, что она как будто «нырнула» под состав в одно мгновение.

К слову, состояние беременной жительницы Екатеринбурга до сих пор тяжелое. У нее многочисленные травмы. Сейчас ее готовят к срочной операции.

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