Ожог первой степени: посетительница вылила горячий суп на голову продавщице ТЦ

Инцидент произошел в одном из гипермаркетов Зеленограда. Мать с двумя детьми пришла в отдел готовых блюд за двумя порциями супа.

Продавец разогрела первый суп в микроволновке и отдала его посетительнице, которая отправилась к столикам, чтобы накормить одного из детей.

Она долго не возвращалась, поделилась с mk.ru сотрудница торгового центра, – я разыскала ее и напомнила, что вторая порция остывает.

Вместо благодарности, посетительница схватила тарелку и вылила ее содержимое на голову продавца.

Женщина, недавно перенесшая операцию по удалению глаукомы, закричала от боли и помчалась в туалет, чтобы смыть с лица раскаленное месиво. Руководство тут же отпустило пострадавшую в травмпункт, где ей диагностировали ожог первой степени.

Тем временем посетительница потребовала жалобную книгу, куда занесла запись с требованием компенсировать ей утрату порции супа в стократном размере.

По ее версии, суп опрокинула на саму себя продавец.