Мужчина съел еду соседа и получил пулю в ягодицы

64-летний американец, житель Кентукки, выстрелил из пистолета в ягодицы соседа за то, что тот съел его еду. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на портал Complex.

Полицейские отметили, что перед началом стрельбы, нападавший поссорился со своим соседом. Он разговаривал с ним на повышенных тонах, потом кидался вещами, после чего достал пистолет и сделал выстрел.

Причиной такого поведения послужило то, что сосед злоумышленника съел его еду. В результате преступник был арестован в этот же день и помещен под стражу. Американцу предъявили обвинения в нападении второй степени.

«Если суд признает мужчину виновным, то ему грозит до 10 лет лишения свободы», – говорится в сообщении.

Сам мужчина свою вину не признает. Пострадавшему соседу была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в США суд вынес приговор убийце Лоуренсу Полу Андерсону из Оклахомы, вырезавшему сердце женщины и попытавшегося накормить им всю семью. Американец совершил все преступления в феврале 2021 года.